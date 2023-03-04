日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍充斥太多外省人，9成退役軍官赴陸出賣情資，這讓退輔會主委馮世寬氣得大罵「放他媽的屁」，直呼自己「忍不住心中的痛」。有「金門女戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍，近期與日本台灣交流協會台北事務所涉外室主任柿澤未知見面，雙方聊到國際局勢的發展、日本及台灣交流的觀點，以及金門在兩岸之間的特殊地位等內容。

陳玉珍昨（3）日在臉書發文表示，日本台灣交流協會台北事務所涉外室主任柿澤未知先生日前到立法院來拜訪她，因她曾留學日本九州大學，與柿澤未知先生特別投緣，雙方不僅聊了當前國際局勢的發展，也分享許多對日本及台灣交流的觀點，以及金門在兩岸之間的特殊地位。

陳玉珍特別強調，她向柿澤未知表達金門人愛好和平，不願意再看到任何戰爭的發生。此外，她也邀請柿澤未知有機會到金門走訪，親自感受獨特的金門風情。

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「抗議一下日媒對國軍將士的汙衊吧！」「陳委員要幫馮主委出一口氣」、「看來，全台灣所有政治人物沒有人像您一樣英日語暢通無阻，厲害了！」「辛苦了女超人，真縣慕金門有這樣的立委」。