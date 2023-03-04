大陸央視新聞用戶端4日報導，大陸國家衛生健康委表示，截至目前，共有76個國家區域醫療中心專案落地實施，有效推動優質醫療資源向群眾身邊延伸，減少跨省分、跨區域就醫。

報導稱，近年來中國圍繞「大病不出省」的目標，加快推進國家區域醫療中心建設，從北京、上海、廣州等地遴選國家級高水準醫院作為輸出醫院，到醫療資源相對薄弱的省分建設分支機搆。針對死亡率高、疾病負擔重、轉外就醫集中的病種，重點建設腫瘤、神經、心血管、兒科等類別的國家區域醫療中心。

國家區域醫療中心主要負責區域內疑難危重症的診斷與治療，示範、推廣適宜有效的診療技術，輻射和引領區域內醫學發展和醫療服務能力提升；培養骨幹人才和學科帶頭人；引領本區域內主要疾病的臨床研究；在區域內牽頭構建醫療服務和疾病防治網路。

國家區域醫療中心由地方政府主建、輸出醫院主營，大陸中央投資對每個項目支持原則上不超過5億元人民幣。截至目前，共有76個國家區域醫療中心專案落地實施，規畫設置床位超過6萬張，基本覆蓋了醫療資源相對薄弱的省分。