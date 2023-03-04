陳冠霖與鄭仲茵2002年有過一年多的短命婚姻，兩人育有一女。近日鄭仲茵坦言女兒20年來沒見過爸爸，引來陳冠霖反擊，今(4日)凌晨，鄭仲茵曬出陳冠霖寫的家暴悔過書，抖出前夫曾在自己懷孕時對她家暴等秘辛，而陳冠霖的臉書昨仍有不少粉絲支持留言，還有一名網友稱看過兩人一起來看房子，鄭仲茵當時態度不好，離開後陳冠霖還回頭向網友致歉，只能說昔日的家務事令人霧裡看花。

49歲陳冠霖與大他1歲鄭仲茵這對怨偶當年離婚風波炒得沸沸揚揚，近日鄭仲茵受訪時透露，女兒已經20年沒看過爸爸，陳冠霖過去僅參與女兒出生和滿月。對此，陳冠霖不滿被批評不負責任，便貼出過去的法院判決書，強調先前發生糾紛，先動手的是女方，希望鄭仲茵謹言慎行，更強調：「我已經被消費了二十年！我，不願再保持緘默了！！！」

支持陳冠霖網友留言。（圖／翻攝自陳冠霖牛仔部落格臉書）

見此，鄭仲茵稍早曬出前夫過去寫下的親筆悔過書，抖出兩人離婚真相，表示當時雙方到泰國去度蜜月時就遭到陳冠霖的言語和肢體攻擊，更透露她當年挺著5個月孕肚，「回到房間還要身體不舒服的我滿足他（陳冠霖）」，對方不滿意就再次動手，還拉鄭仲茵的頭髮將她從走廊拖回房間，讓鄭仲茵一度覺得在死亡邊緣，「當下無力的覺得活不了了」。

對此，陳冠霖方面目前暫時未回應，但他昨天貼出的判決書下方，有網友寫下20年前直擊鄭仲茵懷孕時跟陳冠霖一起到蘆洲看房，網友稱：「（鄭仲茵）看個房子全程對你（陳冠霖）大小聲，2位當年已經很有知名度了，在外人面前卻完全不留情面的對你，而你一直溫柔對待，離開後你還跑回來跟我們說抱歉幫她解釋」，後來離婚消息爆發，該網友不敢置信，並認為陳冠霖應該不是女方說的那樣，目前雙方各有支持的網友，真相只有當事人知悉。

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