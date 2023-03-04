屏東縣長周春米上月27日祭出「放火罪」嚴禁民眾放火燒雜草後，還是有人沒在怕，崁頂鄉3日傳公墓火警，66歲蘇姓男子坦承犯行，訊後依放火罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長周春米上月27日祭出「放火罪」嚴禁民眾放火燒雜草後，還是有人沒在怕，崁頂鄉3日傳公墓火警，66歲蘇姓男子坦承犯行，訊後依放火罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

近日屏東公墓火警頻傳，不僅造成恆春消防員因公殉職，甚至還有民眾在整墓時慘遭火噬，但縣長周春米上月27日祭出「放火罪」嚴禁民眾放火燒雜草後，還是有人沒在怕，繼佳冬鄉2日發生2起公墓火警後，崁頂鄉3日也傳公墓火警，66歲蘇姓男子坦承犯行，訊後依放火罪嫌送辦。

東港警分局指出，崁頂分駐所所長陳伯忠、警員陳俊儒2 員，3日中午12點40分獲報稱，崁頂鄉北勢村後廍路段旁公墓有火警，2警到場後發現公墓雜草起火，立即通報消防隊到場滅火。

警方對於公墓發生火警不敢大意，立即在公墓內擴大搜索，當場查獲放火嫌疑人66歲蘇男，蘇嫌向警方坦承，他在清掃祖母墓園時，因見太多雜草而放火燃燒進而引發大火。

所幸警消到場後立即將火勢撲滅，未有人員受傷及財物損失，蘇訊後依公共危險罪的放火罪嫌送辦。

警方呼籲，進行掃墓祭祀時，切勿點火燒雜草避免火災發生，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處3000元以下罰鍰，若因而致生公共危險將觸犯第175條，最重可處1年以上7年以下有期徒刑。