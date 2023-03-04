大陸《環球時報》4日報導，在沒有聯合聲明的二十國集團（G20）外長會於印度首都新德里落幕後，美國、印度、日本、澳洲四國藉機舉辦了一場「四邊機制」（QUAD）外長會議。外電報導稱，在3日的會議中，四國外長幾乎沒有提到中國，但會後發布的聯合聲明清楚表明，QUAD的存在就是為了取代中國在「印太地區」的位置。與此同時，聲明就俄烏衝突達成了某種一致，稱「使用或威脅使用核武器是不可接受的」。中國外交部發言人毛寧3日就有關問詢表示，關於「四邊機制」，中方已經多次表明立場。中方一貫認為有關國家應當多做有利於增進地區國家安全和互信、有利於維護地區和平穩定的事。

3日的QUAD外長會持續約1小時，美聯社稱，在會議中，四國外長堅稱所謂的QUAD旨在通過加強非軍事領域的合作促進自己的國家利益並改善其他國家的利益。四國外長還稱，QUAD不尋求與中國發生衝突或與中國對抗，而是促進民主、善治、數字安全以及全球衛生和救災合作。

會後，四國外長發表了聯合聲明。聲明稱，QUAD重申遵守《聯合國海洋法公約》的重要性，「堅決支持自由、法治、主權和領土完整、和平解決爭端而不訴諸武力或使用武力以及航行和飛越自由的原則，反對任何單方面改變現狀的企圖，所有這些對印太地區及其他地區的和平、穩定與繁榮至關重要」。聲明還宣稱，「我們對有爭議地物的軍事化、海岸警衛隊船隻和海上民兵的危險使用，以及破壞其他國家近海資源開採活動的努力表示嚴重關切。」

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，QUAD外長會的基調與此前沒有太多變化，美國仍將「印太地區」視為其全球安全戰略的重點。朱鋒表示，此次QUAD外長會的聯合聲明罔顧事實，試圖將南海和東海的安全穩定問題歪曲為中國對國際秩序的「挑戰」，有著明顯的對華挑釁意味。「美國的圖謀很明確，就是要把盟友和所謂的安全夥伴拉攏在一起，拼湊出小型的多邊集團。」

除沒有指名道姓地惡意抹黑和攻擊中國外，此次QUAD外長會延續了前一日G20外長會對俄烏衝突的討論。在聯合聲明中，四國外長稱，烏克蘭需根據包括《聯合國憲章》在內的國際法實現全面、公正和持久的和平，並反對使用或威脅使用核武器。

多家媒體注意到，由於印度一直以來拒絕譴責俄羅斯，並堅持不使用「戰爭」等詞語，這一措辭謹慎的四國聯合聲明沒有提及俄羅斯，並且採用了「衝突」的表述。

「在G20外長會沒能就聯合聲明達成一致的情況下，美日印澳發布了一份充滿空話、老調重彈的檔，表現出美國已經對借助多邊平台發揮影響力失去了信心和耐心」，中國社科院美國問題專家呂祥表示，美國正用更小的「圈子」，去實現它對全球治理的想法。