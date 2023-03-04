氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一週(4至10日)無強冷空氣，且水氣偏少、夜間常晴朗、靜風，伴隨「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。明、後(5、6日)兩天清晨部分縣市仍有「極低溫」發生的條件，雖然日出後氣溫很快回升，還是應注意。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今(4)日微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。各地區平地氣溫：北部11至22度，中部11至27度，南部11至30度，東部10至26度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(5)日起至下週五(10日)各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。
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