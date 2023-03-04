新北市板橋互助街清晨7時許發生一起離奇重大車禍。一輛百萬凱達拉克轎車突然高速撞進超商，事發當下剛好有一名婦人行經超商前騎樓，被高速的轎車一頭撞進超商後壓在車下，店員當場傻，警消獲報後到場，發現該位婦人已無生命跡象，仍送往亞東醫院急救，在8點58分宣告死亡。駕駛雖酒測後並無酒駕，但是製作筆錄時聲稱自己吃了癲癇藥後恍神才肇事，目前警方仍在釐清肇事原因。

凱迪拉克撞進超商，害路過婦遭壓死 ，駕駛辯稱是吃癲癇藥恍神。(民眾提供)

根據初步調查，一名林姓男子行經陽明街時，不知何故直接高速衝進超商內，轟然巨響嚇壞一旁路人及店內顧客，整個店內貨架及商品一片狼籍。

當時正好有一名婦女行經超商前，當場被高速轎車撞進超商內並壓在車下，警消獲報後抵達現場時，發現婦人已無生命跡象，仍先送往亞東醫院急救，但已在8點58分宣告死亡，肇事林姓駕駛發現並無酒駕，自稱自己有吃癲癇藥，才會開車時恍神，但警方仍正進行釐清事故原因當中。