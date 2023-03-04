下周一（3月6日）是24節氣中的「驚蟄」，命理師邱彥龍提醒，這段期間，受到第一凶星「火星」刑「海王」的星象影響，需特別留意交通意外、火災及食物中毒，也可能會有詐騙集團跟槍枝持有者被警方大量掃蕩的情形，另外也特別點名水瓶座、雙魚座、牡羊座在驚蟄這天運勢將超級旺，只要努力就會被看見，帶來高人氣跟財富。

邱彥龍指出，由於火星刑到海王的星象影響，容易發生因酒駕、嗑藥、睡眠不足、迷糊等因素造成嚴重交通意外或打架鬥毆事件，因此建議飲酒要適當或乾脆先自我克制禁酒15天，就可避免災難發生，否則不僅容易引起心血管疾病，也會帶來意外傷亡或破財。

邱彥龍說，火星刑海王的星象影響，也會導致詐騙集團、販毒、非法持有或販賣槍枝者，特別容易出現豬隊友，因而被警方大量掃蕩。另外邱彥龍提醒，火星這顆凶星本來就容易帶來火災，這段期間需特別小心電線走火、油類、天然瓦斯、焚燒紙張等所引起的火災意外，還有過期食品容易導致身體出狀況或食物中毒。

邱彥龍提醒，「驚蟄」的尾端會遇到代表感情的金星合相凶星羅喉，意味著3月16日至3月26日之間女性的財富、感情、生命易出現問題，建議儘量遠離負面環境，若想分手或離婚都先緩一緩，以免發生情殺憾事。

邱彥龍引用《易林·屯之益》卦曰：『水戴船舟，無根以浮。往往溶溶，心勞且憂。』來說明「驚蟄」期間大家特別容易對未來的規劃感到迷茫，總覺得自己定位不明，邱彥龍說，一切人生景象皆由心造，把人做好，八面玲瓏，處事圓滑，萬事就能解決，錢自然相隨。