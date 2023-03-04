台北一名28歲男子108年起上網佯裝成女性，用暱稱「玥兒」到處騙未成年少女從事性交易，但實際上卻是他本人到摩鐵與對方發生關係，受害女子有6位，年齡最小僅10歲，10歲少女甚至被拍下13張私密照和多部影片，法官依兒少性剝削防制條例等16罪判6年徒刑，可上訴。

判決書指出，男子民國108年起透過IG、SAY HI等通訊軟體，以暱稱「玥」、「玥兒」帳號，並用女性大頭貼照片佯裝為女性後，用介紹從事性交易工作為由誘拐未成年女子，不但偷拍性交過程，還趁少女事後洗澡時偷拍洗澡畫面，事後向對方威脅曝光畫面，要求繼續性交，遭對方封鎖。

警方查出受害女子高達6人，年齡最小的僅有10歲，10歲少女在109年被拍下胸部及下體私處照片共13張；此外男子108年還約一名16歲少女以7千元價格到萬華某飯店做性交易，之後偷拍畫面後威脅再次交易，其餘還有14、15、17歲女子均受害。

全案是因為2名受害女子意外在聊天時聊到「玥兒」，才知遭同一人欺騙，報警後全案曝光；法官依據男子被查扣的性愛片、裸照等，認定男子為了滿足私慾，不顧被害人身心發展未健全，但考量他坦承犯行，也和被害人和解，依違反《兒少性剝削防制條例》等16罪判6年徒刑，可上訴。