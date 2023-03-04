男星董至成2020年結束和妻子22年的婚姻，近日上節目除了還原和前妻離婚真相，更自爆婚前曾養了酒店小姐8年，昨（3日）出席活動時，被問到是否後悔放棄大陸事業回到台灣，他語出無奈表示：「要看容不容得下我吧」。

董至成在2018年卸下12年的主持棒，離開節目《綜藝大集合》，接著把演藝重心轉往大陸，不過因為疫情爆發加上大陸政策影響，便返台發展，未料通告量卻不如預期，便轉戰直播平台發展，更進軍食品業推出品牌水餃「懂餃子」，副業經營的有聲有色。根據《ETtoday》報導，昨出席活動被問及是否想返回大陸工作？他表示近年很多莫名其妙的政策，導致很多在大陸拍戲的演員都回來台灣，即便想回去工作，也要看大陸容不容得下所有人，但強調相較下還是覺得台灣最好。

董至成近日上節目《11點熱炒店》，鬆口提到和前妻離婚的原因，他坦言不該去大陸工作，因為遠距離的婚姻關係自己沒辦法Hold住，加上工作時開始喝酒應酬，讓前妻相當不諒解，認為他去大陸工作只是想找個喝酒的藉口，導致夫妻倆嫌隙越來越深，沒想到疫情爆發，趁著北京封城前飛回台灣，才發現22年的婚姻也畫下句點，他也藉著節目喊話，坦言再多的抱歉也挽不回前妻所做的決定，只希望對方能好好保重自己。