日本男神木村拓哉和女星工藤靜香結婚23年，日前卻被爆出兩人將在4月宣布離婚，工藤靜香事後回應：「隨便你們寫」，引起熱議。對此，木村拓哉昨（3）日帶著愛犬散步、買花，工藤靜香則曬出賢妻日常，隨後也秀出老公買的花，可見夫妻倆的生活似乎未受到離婚傳聞影響。

昨（3）日正巧是日本的女兒節，也剛好是桃花綻放的季節，木村拓哉則在IG限時動態貼出日常照，只見他悠閒的遛狗，手裡還拿著一束粉色桃花，相當愜意，隨後他也拿著桃花自拍發文，寫下：「今天是3月3日，回家的路上，桃花盛開。」看起來沒有受到傳聞影響。

而工藤靜香也接連曬出賢妻日常，除了在深夜煮雞，也享用著女兒節必吃的散壽司，之後更貼出老公買的桃花，夫妻倆隔空曬恩愛的畫面，間接破除了婚變的謠言。

日前《FRIDAY》雜誌報導，夫妻倆已離婚，但怕影響木村拓哉的電影及新戲，尚未宣布該消息，不過工藤靜香面對記者提問時，只霸氣回應：「大家想寫什麼就寫什麼，隨便你們寫，我想這不是一個需要讓大家特意來問的話題，我什麼都不會回答」完全不甩婚變的傳聞。