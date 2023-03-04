總統蔡英文昨(3)日深夜發文強調，不會讓孩子上戰場，「我們在做的是，讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動」。對此，國民黨台北市議員游淑慧提及蔡英文掀出「2024後不是我的事」的言論，並質疑有這種心態的總統，拿什麼保證未來？

針對國民黨掛布條稱「票投民進黨，孩子上戰場」，蔡英文昨發文強調不是事實，並表示在做的是讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。游淑慧今(4)日則在臉書提及，中研院前院長李遠哲曾想跟蔡總統討論淨零碳排政策錯誤，未料蔡英文卻回應說「2024後不是我的事」，游淑慧質疑，蔡英文會說出2024後不是她的事，「有這種心態的總統，妳拿什麼保證未來？」

游淑慧向蔡英文提出三大質疑，包括一、把兩岸搞成這樣，一味曲從外國意志的總統，拿什麼保證？二、連蛋、藥都無法滿足國人需求，拿什麼保證？三、讓全民打的高端，卻無法讓號稱最友好的美日承認，拿什麼保證？

游淑慧直言，蔡總統無法保證讓台灣和平，就無法保證不會讓孩子上戰場。