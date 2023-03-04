台灣第一名模林志玲2019年和放浪兄弟成員Akira（黑澤良平）結婚，育有一子，近日夫妻兩人為了多照顧林志玲母親回台生活，Akira也因此有更多機會參與台灣節目，分享和林志玲婚姻中的甜蜜趣事。未料昨(3日)，微博網上再度瘋傳林志玲被家暴，甚至稱她鼻子被打爛「假體」都歪了，更抹黑是台灣媒體爆的料，但眼尖網友隨即發現這起消息完全是假的，照片中的女主角甚至不是林志玲，是韓國女星李敏英。

Akira最近上林志玲「宿敵」小S的節目《小姐不熙娣》分享婚姻秘辛，被小S質問長的這麼帥為何願意結婚？Akira放閃回：「因為遇到一個很棒的老婆」，更笑說林志玲在他眼中是「完美」，並形容兩人的相遇是「命運」，透露林志玲婚後很賢慧，不管煮飯或帶孩子都做得很好，沒有因此變得不一樣，「結婚後不會太邋遢，就是過一樣的生活」，被問到死亡之題「小S和林志玲誰比較美？」Akira也毫不猶豫選擇林志玲。

近日網上又傳林志玲被家暴。（圖／翻攝自星娛小馬甲、紫荊樹微博）

未料，近日微博上瘋傳一標題「台媒爆林志玲遭家暴，並稱疑似被黑澤良平把假體打出來了」，還曬出神似林志玲躺在病床上的照片，對此，微博網友「星娛小馬甲」回應，這新聞本身有兩大漏洞，一是誰會簽婚前協議不能承認被家暴，二是病床上的照片並非林志玲，而是韓國女星李敏英多年前受傷的照片，更表示：「有個這樣的女神老婆，估計都得捧在手心裡了吧，誰捨得下手啊？」

眼尖網友揪出破綻。（圖／翻攝自星娛小馬甲微博）

見此，網友也紛紛回應說：「又是哪個缺流量的狗仔在亂說話了」、「圖怎麼看都不像林志玲」、「就離譜」。而Akira去年上《大雲時堂》，透露兩人真的很少吵架，若遇到問題時的方式是理性溝通，從中取得共識，林志玲過去也在新書《剛剛好的優雅》表示兩人有衝突時會牽著彼此的手，「至少感受到彼此的溫度」，並說好生氣後會寫信跟對方說明感受，也自嘲：「或許也是因為我的日文，還沒有好到可以跟他吵起來的程度」。

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