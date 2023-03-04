PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，近期台股表現相對美股強勢，即使遇到美股回檔，台股僅呈現橫向盤整，且呈現類股輪漲，搭配四大禁空令退場，有助於成交量能增溫，更重要的是，權重占比高的半導體庫存調整已進入尾聲，雖然科技股現階段仍有庫存去化問題，不過晶圓龍頭大廠法說釋出半導體上半年落底訊息，反映台股與半導體指數將呈現易漲難跌。

孫傳恕表示，自2月起，台股受惠全球股市資金回流科技股及非必須消費類，近期於全球爆紅的ChatGPT更是大幅帶動AI相關科技大廠再度受到資金青睞，包括微軟、輝達等，大幅提振相關供應鏈與產業的投資情緒。雖然短線股市漲多，但因為市場已預期下半年消費性電子回升、美國聯準會轉鴿貨幣政策，以及中國擴大內需刺激受惠等層面，股價將領先基本面1至2季反映，且本周末中國兩會登場，將有利於傳產族群表現，預期台股指數將持續於月線附近震盪向上。

就產業狀況，安聯投信台股團隊表示，上半年基本面仍是逆風，但庫存持續下降、有零星回補拉貨；另一方面，中國經濟重啟、加上中國經濟工作會議可能祭出潛在刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化，與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器、VGA等亦有望有提振作用。

就類股輪動，安聯投信台股團隊表示，現階段盤勢大致維持，先下修的先回升，如DDIC、TV panel、被動元件等commodity；同理，晚下修的族群就會先震盪後再回升；基本上，現階段在基本面、總經、美元持續拉扯下，台股波動仍大。

就機會面，安聯投信台股團隊表示，可從長線趨勢與動態機會中找投資方向；其中，工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續。台灣技術領先、扮演供應鏈關鍵角色，相關企業可望持續受惠。

在動態機會，安聯投信台股團隊表示，一是中國經濟重啟應可望帶動整體需求回復正常水準，加上3月中國經濟會議可能祭出的潛在政策；一是從評價面找機會，像是原物料相關類股如鋼鐵、散裝等，或是自動化概念及手機相關等族群，可留意其投資機會。