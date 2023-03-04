竹北市成功國中學生鍾承佑，因早產先天腦性麻痺，肢體動作不便，無法獨立坐、站、翻書及寫字，但這些生理上的限制並沒有讓他放棄求知慾，他除了繪畫和寫作得獎外，還會用平板剪輯製作影片，努力不懈的精神，獲選新竹縣身心障礙楷模。

「承佑用2年時間唸完一年級，非常好學，真的是很特殊的孩子！」成功國中校長陳雯玲說，鍾承佑上完國一上學期的課程之後進行鬆筋手術以解決內肌攣縮問題的問題，休息1年後承佑復學繼續完成國一下學期課程，順利升上二年級。

鍾承佑由父母開車載到校上學，再由陪伴他多年的印尼看護Tati推輪椅到教室與同學一起上課，他很認真學習，校方聘請的特教助理員詹馥榮也很有愛心，幫助做筆記給他回家複習努力跟上大家，好學的精神讓人刮目相看。

鍾承佑非常好學，對很多事務都感到新奇想要學習，2012年參加坤泰繪畫比賽獲得優選獎，開啟對畫畫的興趣，2016年透過寫作表達生活感受，投稿國語日報獲刊登，2017年參加小作家VS大作家活動，獲頒縣長獎，2019年暑假作業比賽，初步體驗創作文學，也獲得精湛絕倫獎。

陳雯玲校長說：鍾承佑和同學們相處的很好，喜歡和大家在一起參與活動，就算體育課不能下場運動也要到場，鍾承佑的媽媽是寶山鄉客家人，陪伴照顧的是印尼看護，承佑除了會講客家話外，更會印尼話與Tati交談。

鍾承佑動手術在家休養時，媽媽買平板給他使用，他手不方便，用嘴唇觸碰平板，竟自己學會剪輯影片。他用平板上網找音樂、學習排版等，甚至想台詞，為家人剪輯家庭旅遊影片，3天能剪輯一支影片分享給家人，也證明自己在其他領域的學習熱忱與潛能。

陳雯玲校長說，鍾承佑時常在學校和醫院復健兩頭跑，除要承受課業壓力，更要忍耐因先天性腦麻造成的身體痛楚，但其仍堅持努力進取、不放棄，活出自己的一片天，真的很值得大家學習。

鍾承佑獲獎受訪時，努力有條理地表達說：很感謝媽媽的陪伴，每天陪他上復健課程，一直為他加油打氣。從他和媽媽的眼神交會，讓人感受到母愛的偉大。