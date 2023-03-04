Look how far off Draymond is defending Russ 😳 pic.twitter.com/yPHzfDLvxQ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 3, 2023

勇士前日115比91打敗快艇，比賽中勇士球員直接放空給快艇後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）投籃，引起球迷熱議。以卓雷蒙格林（Draymond Green）為首的防守球員遠遠退開，而且格林還退到禁區裡面，不只三分線，中距離也任他投，如此對待前MVP得主、名列歷史75大球星的韋斯布魯克，未免也太羞辱人。

格林賽後表示，這本來就是總教練下令要這麼做的，「總教練前一日傳訊給我，他暗示就是要這樣防守。」「而且我想我們做的很好，這個策略最後奏效了。」

總教練科爾（Steve Kerr）說強調格林是聯盟最好的中堅手，他能夠協防也能搶防守籃板，並且強調保護防守籃板、避免犯規的重要性。也就是說，他相信放空給韋斯布魯克跳投，會有很大機率變成籃板球。

格林解釋這是一個心理戰術，當他們給予韋斯布魯克超級大空檔，而且他又投不進的時候，必然會對他心情造成影響。「我認為這在心理方面的影響超過他的投籃。」

韋斯布魯克該場比賽12投3中僅得8分，外線5次出手全部落空，他本季的三分球命中率低至29.5%，事實上只要距離籃框超過16呎之外，他的投籃命中率就會跌破3成了，難以造成足夠威脅。被嘲笑最慘的籃網後衛班西蒙斯（Ben Simmons），他本季出賽42場，在距離籃框16呎外（包括三分線外）沒有投進任何一球。