希臘中部上月28日發生火車對撞，至少造成57人死亡，有6名傷者傷勢嚴重，部分乘客到目前為止依然下落不明。這起重大事故點燃民眾怒火，質疑政府長期忽視鐵路交通安全。而根據最新釋出的列車通聯紀錄，可聽到在事發之前，值班站長忽視紅燈警告，指示司機員「繼續前進」，導致意外發生。

希臘中部上月28日發生火車對撞，民眾質疑是政府長期忽視鐵路交通安全，導致了這起事故。圖為3日民眾在位於雅典的國會大廈前示威遊行。（圖／美聯社）
希臘中部上月28日發生火車對撞，民眾質疑是政府長期忽視鐵路交通安全，導致了這起事故。圖為3日民眾在位於雅典的國會大廈前示威遊行。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，距離事發現場最近的城市拉里薩（Larissa）一名車站站長已經遭到警方逮捕，並以過失殺人罪起訴。而當局也公布了整起事件的通聯紀錄，根據這份紀錄，列車司機員曾在事發前呼叫站長，詢問是否該繼續前進，而站長給予肯定答覆，要他「通過出口處的紅燈後」繼續行駛到下一站。

據希臘當地媒體Proto Thema指出，司機員接收到「紅燈還要繼續穿越」的指令，而沒有提出質疑，是因為當地號誌系統過去曾發生故障問題。

而在另一份通聯紀錄中，站長顯然不清楚同一條軌道上出現了兩輛列車，因此當調度員詢問他，是否該要求其中一輛車改變軌道時，做出了否定的指示。

退休的火車司機員教練裘里迪斯（Nikos Tsouridis）向媒體表示，該名站長雖然受過訓練，但在調度列車上的經驗依然不足。「大家會把一切過錯推給站長……但他一開始就不該被派到拉里薩這樣的大站獨攬重責。」

這名站長遭到逮捕後，坦承自己負有部分責任，但有愈來愈多民眾認為，整起事故的根本原因，來自政府長期錯誤的交通政策，導致未能及時消弭風險。根據CNN引述歐盟鐵路局（European Union Agency for Railways）2022年的報告，2018年至2020年間，歐洲28個國家中，希臘每百萬列車公里（million train kilometers）的死亡事故發生率最高。

文章來源：Released audio suggests Greek train driver told to ignore red light
文章來源：Anger boils over train crash in Greece, as audio released of driver being told to ignore red light

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