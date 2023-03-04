希臘中部上月28日發生火車對撞，至少造成57人死亡，有6名傷者傷勢嚴重，部分乘客到目前為止依然下落不明。這起重大事故點燃民眾怒火，質疑政府長期忽視鐵路交通安全。而根據最新釋出的列車通聯紀錄，可聽到在事發之前，值班站長忽視紅燈警告，指示司機員「繼續前進」，導致意外發生。

希臘中部上月28日發生火車對撞，民眾質疑是政府長期忽視鐵路交通安全，導致了這起事故。圖為3日民眾在位於雅典的國會大廈前示威遊行。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，距離事發現場最近的城市拉里薩（Larissa）一名車站站長已經遭到警方逮捕，並以過失殺人罪起訴。而當局也公布了整起事件的通聯紀錄，根據這份紀錄，列車司機員曾在事發前呼叫站長，詢問是否該繼續前進，而站長給予肯定答覆，要他「通過出口處的紅燈後」繼續行駛到下一站。

據希臘當地媒體Proto Thema指出，司機員接收到「紅燈還要繼續穿越」的指令，而沒有提出質疑，是因為當地號誌系統過去曾發生故障問題。

而在另一份通聯紀錄中，站長顯然不清楚同一條軌道上出現了兩輛列車，因此當調度員詢問他，是否該要求其中一輛車改變軌道時，做出了否定的指示。

退休的火車司機員教練裘里迪斯（Nikos Tsouridis）向媒體表示，該名站長雖然受過訓練，但在調度列車上的經驗依然不足。「大家會把一切過錯推給站長……但他一開始就不該被派到拉里薩這樣的大站獨攬重責。」

這名站長遭到逮捕後，坦承自己負有部分責任，但有愈來愈多民眾認為，整起事故的根本原因，來自政府長期錯誤的交通政策，導致未能及時消弭風險。根據CNN引述歐盟鐵路局（European Union Agency for Railways）2022年的報告，2018年至2020年間，歐洲28個國家中，希臘每百萬列車公里（million train kilometers）的死亡事故發生率最高。