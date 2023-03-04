《全動法》引發爭議，蔡英文總統昨晚在臉書批評國民黨誤導人民，政府是在加強國防，對此，民進黨立委許智傑表示，此次準備修法過於倉促，導致缺乏溝通及討論，民意代表也措手不及，導致人民產生誤解跟不信任。

蔡英文總統昨晚間在臉書上提醒南投立委補選投票外，也批評國民黨，在地方上掛了很多布條，說「票投民進黨，孩子上戰場」；她澄清，這完全不是事實，我們不會讓孩子上戰場，這是國民黨刻意的誤導人民。

不過外界傳出這次出包，是國安高層沒緊盯狀況，國防部沒做好溝通，而此狀況也讓兩個單位更緊張，短期內不修《全動法》是避免影響2024；許智傑說，此次準備修法過於倉促，導致缺乏溝通及討論，民意代表也措手不及，導致人民產生誤解跟不信任。

許智傑坦言，國防部確實需要檢討，未來相關敏感法案提出前的溝通討論需要做到更細緻，以免好的法案被斷章取義，導致人民的誤解，甚至影響選情。