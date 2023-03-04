框酒店女公關出場遭拒 他「狂砍8刀」再自戕 女送醫不治

台北市錦州街1家酒店發生酒客刺死29歲女公關再自殘的驚悚案件，女公關當時因拒絕被對方框出場，遭對方暴怒拿刀砍死，據悉她當初為了改善家計從事此行業，父母都以為她仍待業，她僅上班4個月就遭殺害，檢警事後相驗遺體，確認身上共8處刀傷，致命死因仍需解剖釐清。

警方調查，無業的陳男平日會到錦州街一家酒店喝酒，並吹噓自稱是醫生，且都固定找張女坐檯陪酒已4個多月。陳男因自認雙方發生感情，案發前本周已連續光顧4次，但日前陳男感覺張女對他逐漸冷淡，認為她有意分手，2日晚間7時許再度上門消費，企圖挽回張女。

陳男在包廂連喝了12個小時後，昨日清晨7時許，少爺聽到包廂內傳出爭吵及尖叫聲立即前往查看，赫然發現張女滿身是血倒在廁所，一旁的陳男打著赤膊持刀往自己的胸部刺，眾人立即制止他並報警處理。張女父母接獲噩耗後，崩潰表示不知道女兒在酒店上班，還以為她在待業中。

警消到場發現張女的腹部、頸部各有兩處明顯刀傷，已無生命跡象，陳男的左胸、右腹有自已刺的穿刺傷，但無大礙，警方在馬桶查獲作案的凶刀，當場將陳男依殺人現行犯上銬逮捕，並將兩人送往馬階醫院急救，張女最後因身中8刀傷重不治。

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