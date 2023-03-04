美國總統拜登基周五被證實罹患皮膚癌中的基底細胞癌。台灣皮膚科醫師表示，基底細胞癌是皮膚癌中最容易治癒、也最不致命的癌症，該皮膚癌的外觀很像一般痣，最大不同在於「表面會破皮、流血」；預防此皮膚癌上身的最有效方法就是「做好防曬」。

奇美醫院皮膚科醫師 林旻憲在《照護線上》撰文表示，基底細胞癌是皮膚癌中最常見卻也容易被忽略的一種，有4大特性，分別為最常見、長得慢、少轉移、不致命。

1. 基底細胞癌是最常見的皮膚癌型態，占每年新增皮膚癌案例的5成，遠勝於黑色素瘤和鱗狀細胞癌。

2. 比起極惡性的黑色素瘤，基底細胞癌成長速度緩慢，也因此，其存在最容易被忽略。

3. 基底細胞癌不會移轉到其他遠處器官。

4. 由於此癌症鮮少轉移的特性，幾乎不會致人於死。

至於治療方式，林旻憲表示，手術切除最有機會徹底根除基底細胞癌，且最能避免復發，其它可用來治療方法包括放射線治療、光動力治療、刮除電燒、冷凍治療、局部塗抹藥物等。

林旻憲並補充，基底細胞癌外觀類似一般良性的痣，但皮膚表面會有破皮或流血，若再細看，此癌的突起物外觀圓潤光亮，還有細小的微血管。

如何預防基底細胞癌？他表示，紫外線是引起基底細胞癌的最主要原因，因此預防此癌症的最有效方式就是做好防曬。