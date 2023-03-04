228連假的週日，遊客不斷湧入花蓮的林榮新光車站，這是一個被中央山脈與海岸山脈圍繞的偏遠台鐵小站，曾經廢站36年，平日也因旅客太少，手扶梯長時間都在待機狀態。但這天，連站務員都吃了一驚：怎麼突然那麼多人？

原來這些旅客，是要到附近一家開幕不到半年的旅宿「丘丘•森旅」。連假黃金週末，這家主打度假結合身心平衡的旅店訂房全滿。

在這裡，你能主動練習慢下腳步，品品咖啡、閱讀、散步，望著山和天放空；若腦袋停不下來，不妨報名「心流靜旅」，體驗被動式放鬆，跟著行程走、規律生活，重新把注意力放到自己身上，找回身心平衡。而一手催生此旅宿品牌的人，是過去經營都會設計飯店的Home Hotel執行長王念秋。

在這之前，Home Hotel曾在台北有大安、信義兩家分店。2019年營收達4億元，更連續兩年獲得台北米其林指南飯店推薦。

房間窗外的景色從繁華的信義區，轉為雲朵在山巒間流動的花蓮，背後的故事卻不浪漫。

2020年初，國門一關，當時業績8成以上來自國際商務客的Home Hotel，正是海嘯第一排。每個月虧損破千萬，短短3個月，大安館把開幕4年以來的獲利燒光。

「虧不起了。」她為了保住人人有飯吃，轉作防疫旅館。員工五分之一因此出走，2022年5月，大安館正式歇業。

然而，為什麼王念秋能在惡土上熬過寒冬，還開出一朵美麗的花？

相信自己努力就會成功

直至孩子病逝才懂無能為力

「人都需要摔一跤，老天給我摔得很重的一跤。」她說的不是飯店，而是自己的孩子。

7年前，她驚喜懷了雙胞胎，沉浸在孕育新生命的喜悅，例行產檢時，醫師卻對超音波畫面沉吟半晌，對她說：「其中有個寶寶小腦的地方是黑色，代表沒發育，這不太正常。」

是不是檢查錯誤？她與丈夫跑遍大醫院，卻都得到類似答案。她心底還沒來得及接受這個事實，卻要馬上做出分離與否的決定：那是她懷孕第18週，距離合法人工流產的第24週，沒剩多久時間；而同卵雙胞胎進行人工流產，另一個胎兒也不確定能否平安。

有的醫師建議不要留；也有醫師認為都是生命，該要接受；也有醫師告訴她，小腦的發育是一個光譜，可能很嚴重，也可能還好。她的人生，瞬間充滿了未知與不確定。

在這之前，王念秋的人生總是清清楚楚、明明白白。

父親是威秀影城創始股東、建鑫開發董事長王超立，她10歲赴美留學、22歲返台進奧美廣告、25歲擔任威秀影城行銷經理、30歲開始籌畫飯店品牌。

「我從來不自以為是，但我很相信自己。」她既幸運又努力，天不怕地不怕，原本在台經營不善的華納威秀，在她參與行銷後，誕生了吉祥物威秀寶寶，強化了影城形象；她又飛國外影展選片，和8大片商重談合約，替公司開源節流；跨足飯店業後，開幕第3個月收支平衡，第3年賺回投資額，比業界平均至少快了兩年。

想做就行動，努力就會成功，她的人生彷彿一齣成功學劇本。她自信滿滿走在人生路上，卻在孩子的事上，被無常的命運狠狠打了一棒。

孩子該不該留？直到在林口長庚遇到一位婦產科權威醫師告訴她，小腦之後有機會發育出來。「好！就衝著這句話給的一線希望。」走出診間，她決定把一對雙胞胎生下來。

但命運給她的課題還沒完。原以為健康的哥哥，出生時卻發現心臟有問題；而原以為小腦出問題的弟弟，卻發育正常。當醫師告訴她時，剛生產完的王念秋不知該怎麼反應：「我應該開心還是難過？真的不知道，只能擠出，『喔，好』。」她說著，淚水在眼角打轉。

心臟出問題的哥哥立刻被轉送台大兒童醫院。「他人那麼小、心臟那麼小，」她用手比畫著：「在1年內動了4次的心臟手術，每一次開刀推出來我們都很心疼，卻始終都覺得還有一線希望。」

但是慶祝完1歲生日不久，孩子病況突然急轉直下，醫師把夫妻倆請進一個小房間，神情凝重的說：「請你們要有心理準備……，」那一刻，王念秋跟丈夫，放聲痛哭。

幸運懷了雙胞胎，卻有一個孩子離開；順風順水開了飯店，卻在疫情浪頭下滅頂。

從前總跟世界正面對決的她，學會了人不可能控制所有事情，唯有接受，才可能看見痛苦背後傳遞的訊息。

回憶起從前那個總是硬碰硬的自己，王念秋這樣形容：「年輕不懂什麼叫做『自不量力』。」過去，她事事追求速度與策略，員工追不上、想走就不必挽留；想做的點子太新，被自己請來的總經理笑天馬行空，會議上她剛硬、堅持，下班後自己躲車裡哭。

她學會接受「我不好」

走出都會，下鄉開創新品牌

外人總看王念秋光鮮亮麗，「房東女兒」、「大股東女兒」更是撕不掉的標籤，但面對質疑或閒話，她現在看得更清澈。

「我在什麼家庭長大，不是我能決定的吧。」她說得很輕也很重：「都是命。像我孩子生下來心臟就有問題。」她知道哀怨是浪費時間，不如把心力投注在可控制的事物上，往前走。「我慶幸我的無常來得早，還站的起來。」現在的她，總能在最苦時刻，想到正面看待的方式。

人生的擂台上，她幾度被命運擊倒，擦了擦嘴角的血站起身，又學會一種新的應戰姿態，命運擊倒她越多次，她就學會更多事。現在的她，聰明與方向感強的特質仍在，卻多了幾分溫柔、彈性與理解，不再那麼硬邦邦。

和她認識超過20年的姐妹淘劉之琪形容王念秋：「以前用聰明，現在會用智慧；以前是衝勁，現在可能是果敢。」Home Hotel行銷總監、丘丘•森旅執行長特助陸念新則說：「有她在就很安心。她只要開口說話，全場都會靜下來。」

神奇的是，命運帶來痛苦時，也送上了希望種子。疫情爆發後，看報表只有赤字，還得身兼母職的王念秋愁容滿面，友人看不下去，拉她參加靜心旅程。凌晨5點，坐在白沙灣的石頭上，感受著浪花親撫，閉上眼睛，聽風的嗚咽、海的吟唱，她的焦慮在那一刻停止了。「這份平靜，人人都需要。」的念頭被收藏進她心裡，之後因緣引著她來到花蓮。

在籌辦丘丘‧森旅時，配合造景設計的樹，今天看還身強體壯，隔天就因蟲蛀而倒下；小木屋開始裝修後，才發現白蟻比預期嚴重，穿著西裝改西裝，總預算比原定超出一倍以上，一般企業主早就跳起來、檢討個沒完，她卻很釋然的接受所有大自然想給予的體驗。

接受，才能通往療癒。「一個酒精成癮者要戒酒，第一步得先承認：我是酒鬼。」但王念秋觀察，越是社會上認定的成功樣板，越難開口承認「我不好」。

但這也沒關係，「我創造一個地方，你不用和全世界說我怎麼樣，但你知道自己狀況不好，你就來。」這也是她到山間開設新品牌的初衷之一。

「我以前的人生可以說是非黑即白，但我現在人生是灰階，沒有黑跟白。」王念秋說：「當你覺得人生是灰階的時候，能更寬容的看待很多事。」

5年內經歷孩子早夭、疫情衝擊，走過人生低谷，王念秋脫下非黑即白的眼鏡，反而看見更彩色、更真實的世界。