根據金管會統計，截至今年1月底，國泰世華信用卡簽帳金額達543億元，年增28.7％，續居國銀刷卡王座；而去年12月起換發CUBE卡作業以來，市場反映熱烈，也挹注國泰世華信用卡流通卡數衝破900萬張，成為國銀第一大發卡王。

國泰世華CUBE卡今年1月推出「優惠34567」即引發迴響，其中海外消費針對日、韓、星、泰加碼至5％回饋、中油最高6％回饋，搭上國內外旅遊熱潮，海外消費簽帳金額較去年同期成長11倍、中油簽帳金額也成長近80％。

此外，國泰世華CUBE冠名贊助「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，獨家提供CUBE卡友搶先一般民眾2小時優先購票的權益，再疊加購票7%回饋，成功帶動CUBE卡1月份在「售票平台」類的簽帳金額，較去年同期成長近16倍。在卡友積極愛用下，1月份CUBE卡簽帳金額佔國泰世華全行總簽帳金額逾4成，等同一張CUBE卡就「刷」出逾200億元。

因應政府將推出的「全民共享普發現金」6,000元紅包政策，相關配套措施將展開，上路後即可透過數位服務快速領取。國泰世華建議，民眾只要線上申辦國泰世華銀行數位帳戶，次月開始三個月內即可享有新戶跨轉優惠，25歲以下青年還可享有子帳戶3.375％優惠利率；待開放領取時，至政府官網登記入帳資訊，6,000元紅包即可於發放時直接入帳，讓客戶在消費前可先享受高利活存的優惠；已決定要「花」掉這6,000元紅包的客戶，CUBE卡指定消費3％回饋無上限及加碼優惠也能即時享有。