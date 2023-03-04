好心給人方便卻被當隨便！一名加油員指控2月23日一名開著白色賓士C320的車主來加油300元，但加完說沒錢，留證件承諾半小時後回來付，但加油員等了9天等不到人才知被騙了，怒批「沒錢不要開賓士，開賓士欠300不回來」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，表示遇到一名加油不付錢的賓士C320車主，雖然大家生活不易，會互相幫忙，但加個300元的油，沒帶錢就算了，請他線上轉帳卻說手機壞掉，半小時後會回來付錢，9天都過去了，只留個已離職的證件跟健保卡，欠錢不還，讓原PO只能自行吸收損失，氣得上網公布車主照片與監視器畫面，痛罵「沒錢不要開賓士，開賓士欠300不回來」、「2/23到現在，您的半小時有點久，我只是個兼職人員時薪176元」。

文PO出後，不少網友紛紛留言：「不要對陌生人好，因為他不一定是人」、「笑爛，開賓士欠300，到底多不要臉」、「可以告車主詐欺阿」、「這應該能報警了吧」，還有人表示，「都市傳說出現啦 ，開C300 油加300 身上沒300」、「該不會....當年的C300哥覺得太招搖所以換車，重出江湖了」、「傳說中的加300復出了？」

其實2020年8月14日曾發生過一輛開賓士C300的車主跟加油員說「98加滿」，加完油卻改口「只有要加300元」，多出來逾1000元只能由員工認賠，事件發酵後，賓士車主被網友封為「C300哥」，事後查出車主是一名新北三峽21歲陳姓男子，家境不好卻吵著要買C300，2021年10月27日開車無照闖紅燈，撞上女性外送員後肇事逃逸，遭警方追緝，躲一天才去做筆錄，同月31日他酒駕騎機車，又擦撞一台無照的BMW車主，導致顱內出血送醫。