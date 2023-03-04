111學年度高中木棒聯賽進入最終日賽程，率先開打的季軍戰，台東體中前3局就猛攻10分，楊俊楓雙安、3打點，「雙陽」陽益政、陽崧儒聯手壓制對手打線，提前5局以10比1「扣倒」鶯歌工商，奪下隊史最佳的第3名。

東體先發投手陽益政三振掉開路先鋒後被鶯歌連續敲出2支安打，教練團決定立刻換投，陽崧儒登板後雖被林柏濬敲安丟分，但接下來只讓鶯歌打者在敲1支安打，完全壓制對手打線。

陽崧儒後援4.2局無失分，投出2次三振、沒有保送，僅被敲2支安打奪下勝投。東體打線也立刻在1局下還以顏色，2出局後邱賢嘉挨觸身球，東體攻佔一、三壘，陳佳賢、楊俊楓、許家勤、陳培力連續安打，東體單局攻下4分逆轉。

2、3局東體攻勢依舊火燙，再趁對方投手不穩之際，連兩局都各攻下3分，最終就提前在5局結束比賽，奪下季軍也改寫108學年度第4名隊史最佳成績，賽後總教練陳峰岳、高三球員也都情緒激動留下開心的淚水。