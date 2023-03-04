大陸全國政協、人大「兩會」今（4日）起登場，外界觀察大陸網路巨頭創辦人跌出名單之外，如騰訊主席馬化騰與百度董事長李彥宏紛紛落馬，取而代之的是半導體、晶片和電動車領域專家，包括小米董座雷軍、華虹半導體董事長張素心等入列，展現官方對這些領域的重視。

綜合外媒報導，除了馬化騰、李彥宏缺席兩會，網易執行長丁磊、搜狗執行長王小川也都不再是政協委員，代表大陸網路巨頭對未來政策走向的影響力已漸式微。

從人大代表名單中體現大陸國家主席習近平在半導體、電動汽車到人工智慧等戰略領域的雄心，其中有中國科學院大學校長李樹深、小鵬汽車董事長何小鵬、晶片製造商華虹半導體董事長張素心、小米董事長雷軍、廣汽總經理馮興亞、；政協委員則有AI晶片開發商寒武紀科技董事長陳天石、360董事長周鴻禕。

分析人士認為，今年的名單傳達出大陸高層的想法，今年約有100名專家上榜，涵蓋晶片、新材料、航空航天技術和先進製造等領域，顯示官方對這些領域的重視。

近年來美國透過貿易制裁與出口管制，不斷打壓大陸半導體業，如何突破拜登政府在晶片科技領域卡脖子，將是這次「兩會」熱門議題。