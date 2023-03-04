此外，ASML今年首度打造虛擬實境的「ASML未來之星新訓網」，幫助有意加入ASML的新鮮人透過互動體驗來了解ASML的創新技術和3C（Collaborate、Challenge、Care）企業文化。「ASML未來之星新訓網」於今（4）日正式上線。

ASML伴隨客戶需求成長，近年持續擴大在台營運與招募，截至去年底在台員工已逾4500人，今年亦鎖定客戶支援、智慧製造、供應鏈管理、研發支援等4大領域徵才。目前有35％員工非理工科系畢業，進行供應鏈管理工作。

而台灣是ASML在亞洲的最大據點。面對半導體業激烈的人才競爭，ASML台灣暨東南亞區人資長劉伯玲表示，ASML近年來持續進行策略性的薪資福利調整，並提供員工全方位職能培訓和全球工作輪調機會，以保持在人才市場的競爭力。

儘管因產業景氣不明朗，今年以來半導體企業紛傳裁員、停發獎金和薪資凍漲等消息，劉伯玲指出，為留住人才並肯定員工去年辛勞付出，2022年ASML員工平均可領逾6個月的績效獎金（STI），實際薪酬仍會依工作性質、年資和績效而定。

福利方面，ASML多年前即全額負擔員工勞保和團保費用，入職首年即享有10天年假，2023年起更特別新增1天個人周年紀念假，並將產假從原本的8周增加到14周，陪產假也增加至10天，希望在照顧員工之外，也幫助員工照顧其家庭。

此外，ASML多年前即開始施行彈性工時，2年前開始施行居家辦公，並自去年底開始將居家辦公增加為每周2日，讓員工有更多彈性與空間兼顧家庭。

「ASML未來之星」計畫包括今日揭幕的一系列校園徵才活動，並搭配半導體趨勢講座、微影技術業師授課、產學研發合作、企業參訪、菁英獎學金、校園大使、實習和企業導師計畫、研發替代役／預聘，以及「未來之星新訓網」等活動。

系列校園活動包括6場校園博覽會、9場校園說明會及2場產業趨勢講座，有機會和客戶支援、研發、製造、供應鏈管理四大部門員工或主管對談，現場也有人資說明招募與投遞履歷相關問題，在4日台大、12日成大場次亦安排現場面談，有機會在當天接獲錄取通知。