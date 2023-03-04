國防部今公布最新共機動態，自昨上午6時自今上午6時止，偵獲共機24架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域12架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。

根據國防部提供的航跡圖，有1架次BZK-005、4架次殲-11、2架次殲-10跨越海峽中線；有2架次殲-16、1架次彩虹4無人機、1架次TB-001無人機、1架次運8反潛機進去西南空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。