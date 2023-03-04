宜蘭縣葉姓男子因缺錢花用，從去年底開始在礁溪等地行竊，造成多人財產損失，礁溪警分局獲報後成立專案小組，2日逮捕葉男，警方清查贓物時，還發現葉男真的是順手牽羊，偷走一隻黑色山羊當作寵物餵養，警方訊後依竊盜、毒品等罪嫌將他移送法辦。

去年11月至今年2月間，礁溪警分局接獲轄內多起民生竊案，損失估計近百萬元，警方調閱上百支監視器循線追查，鎖定是42歲的葉姓男子所為。

警方調查，葉男因缺錢花用又染毒，他隨機找尋作案對象，例如利用民眾卸貨、人不在場時行竊，或隨手偷走放在屋外的物品，偷竊的贓物有電動機車、充電器、太陽能板、瓦斯烤爐、草莓盆栽等物。

葉男還偷冷凍雞供自己食用，1、2個月前他找尋作案對象時，順手偷走民眾圈養的黑色山羊，並將山羊當作寵物餵養。礁溪警方強調，為維護轄內治安、守護人民財產，對於轄區慣竊動態將加強掌控，深入追查並依法嚴辦。

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