一名女網友分享她從小到大都沒有看過父親穿「有帽子的衣服、外套」，母親也不會幫父親買，她好奇問父親，對方說「因為我小時候，衣服帽子被炸了」，原來父親小時候遭同學把鞭炮丟進衣服帽子裡，造成心理陰影至今，該女網友事後發文「我爸很認真的跟我解釋，但是我一直笑不停」。

該女網友在Dcard發文，她認為現在人手一件帽T相當普遍，許多男生更是把帽T當作衣櫥必備衣物，但她說自她有印象以來，從沒看過父親有穿過「有帽子的衣服、外套」，母親也不會幫對方買有帽子的衣服，她後來好奇問父親，對方說「因為我小時候，衣服帽子被炸了」。

原PO父親說「因為我小時候，衣服帽子被炸了」，讓原PO一頭霧水，父親後來才說因為小時候遭同學把鞭炮丟進衣服帽子裡，導致他從小對於有帽子的衣服很有陰影，一直持續到長大，原PO事後笑說「我爸很認真的跟我解釋，但是我一直笑不停，難怪他對有帽子的衣服有陰影」。

其他網友留言「阿伯對不起，但是真的好好笑」、「想到烏龍派出所，小時候的兩津對本田火腿隊帽子丟鞭炮」、「國中穿帽T的那個人…就是移動垃圾桶」、「我就是從不穿帽T的人耶，因為覺得多個帽子很礙事，除非是外套」、「不好笑欸，如果是你自己的帽T被炸，你還能笑得出來嗎」。