《日本經濟新聞》日前報導台灣國軍幹部外省人居多，國防部長多被外省人壟斷，9成以上退役軍官赴大陸出售軍事情報，甚至指總統蔡英文管不動軍隊。對此，國民黨前立委林郁方質疑，三軍統帥在睡覺？並認為蔡應對日提出抗議，並強調對現役、退伍官兵有信心。前立委沈富雄也認同此說法，並認為蔡就算心裡沒有這麼想，嘴巴也要這麼講。

林郁方昨(3)日在政論節目《少康戰情室》中透露，遇到的每個朋友對於退輔會主委馮世寬飆罵日媒一事覺得很爽，並認為馮世寬是一個將軍，也當過國防部長，日媒的報導某種程度來說是針對他來罵，「沒有這樣強烈反應我才覺得奇怪｣。

相對於馮世寬在該講話時就講話，林郁方質疑，「三軍統帥在睡覺？」林郁方強調，現在最有代表性的就是蔡英文，其抗議會受到很多人歡迎，林郁方認為，蔡英文應該出來說無論現役或退伍官兵，都對他們有信心，相信他們會為中華民國而戰，會捍衛中華民國生存，並希望日本報導要公正，才會得到台灣人的支持。

參加同場節目的沈富雄也認同此說法，並認為蔡英文就算心裡沒有這麼想，嘴巴也要這麼講。