泰國女歌手蓋兒Gail長相甜美、歌聲嘹亮，13歲來台參加選秀節目《聲林之王》並入圍前四強，被唱片公司簽下，演藝版圖擴展至台灣。熱愛音樂的她沒因此荒廢學業，一邊唸書一邊工作，高二就成功錄取泰國知名的朱拉蓬皇家學院醫學院。

蓋兒2月在社群平台分享喜訊：「我考上大學了～」並剪了一支影片紀錄這個過程，只見她坐在書桌前埋首苦讀，再經過重重關卡，名字終於如願出現在榜單上，得知被錄取的那刻，蓋兒露出興奮的神情，相當的可愛，網友也留言送上祝福：「真的超級強」、「恭喜如願考上醫學院」、「每日每夜地溫書複習，所有的努力終有回報，一切都是值得的」。

蓋兒出生於泰國清萊，6歲就展現過人的音樂才華，在泰國選秀節目 《泰國達人秀》勇奪亞軍，被當地唱片公司相中，隔年一口氣發行3張單曲，2年後再出首張個人專輯唱片。夾帶著高人氣，蓋兒2018年來台參加選秀節目《聲林之王》，以最年輕的選手之姿挺進前四強，後來她成為台灣唱片公司旗下的藝人，發過多張單曲唱片，前年還在台北舉辦首場個人演唱會，但她沒放棄課業，準備表演之餘，不忘帶著14公斤的書苦讀，幾乎沒有時間睡覺。如今蓋兒順利考上醫學院，超強的實力成為佳談。