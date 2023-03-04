花蓮市區重要路段逐步規劃停車格，依《身心障礙者權益保護法》規定，公共停車場應保留2％停車位，作為身心障礙者專用停車位，縣議員胡仁順說，目前花蓮市收費停車格總數1753個，身心障礙停車格僅30個，佔比約1.7％，未達法定標準。縣府回應，會在合適位置設置身障停車格，並依據實際需求進行滾動式檢討。
胡仁順說，有身障朋友陳情，發現花蓮市區最近增設停車格，遇到連續假期，大量車輛進入市區，身障朋友才發現「找車位難如登天」，而且身障者騎乘機車三輪式規格，與現行停車格不一。
他說，依身心障礙者權益保護法第56條，公共停車場應保留2％停車位，花蓮市收費停車格總數為1753個（包含近期新增的665個），經查身心障礙停車格在花蓮市區僅有30個，依法不符。
肢體協會理事長簡萬財表示，身障者得申請專用停車識別證，對身心障礙者而言，面對長期需仰賴照顧，往往是一種有口難言的壓力，如果能自己外出採買或逛街，身障礙停車格尤為重要，呼籲駕駛人或無身心障礙者專用停車識別證者，勿將汽車、機車、腳踏車停至停車格中，也期待社會對身心障礙各項權益的重視，建立友善無礙的社會。
花蓮縣府建設處交通科長張筱雲說明，花蓮身障停車格數原本都符合規定，因為農曆春節前後增設665個車位，使得身障車格占比略減，統計目前占比約1.8％，換算少了約2至3個，會持續收集地方意見，在合適位置設置身障停車格，並依據實際需求進行滾動式檢討。
張筱雲說，在市區重要道路都有劃設身障機車格，若身障朋友有停車位（機車）等需求，可向縣府反映，將會勘後視實際需求調整，也會加強宣導，呼籲民眾不要占用身障車格，將車位保留給身心障礙朋友。
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