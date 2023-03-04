肢體協會理事長簡萬財呼籲駕駛人或無身心障礙者專用停車識別證者，勿佔用車位，建立友善無礙的社會。（胡仁順服務處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市區重要路段逐步規劃停車格，依《身心障礙者權益保護法》規定，公共停車場應保留2％停車位，作為身心障礙者專用停車位，縣議員胡仁順說，目前花蓮市收費停車格總數1753個，身心障礙停車格僅30個，佔比約1.7％，未達法定標準。縣府回應，會在合適位置設置身障停車格，並依據實際需求進行滾動式檢討。

胡仁順說，有身障朋友陳情，發現花蓮市區最近增設停車格，遇到連續假期，大量車輛進入市區，身障朋友才發現「找車位難如登天」，而且身障者騎乘機車三輪式規格，與現行停車格不一。

他說，依身心障礙者權益保護法第56條，公共停車場應保留2％停車位，花蓮市收費停車格總數為1753個（包含近期新增的665個），經查身心障礙停車格在花蓮市區僅有30個，依法不符。

肢體協會理事長簡萬財表示，身障者得申請專用停車識別證，對身心障礙者而言，面對長期需仰賴照顧，往往是一種有口難言的壓力，如果能自己外出採買或逛街，身障礙停車格尤為重要，呼籲駕駛人或無身心障礙者專用停車識別證者，勿將汽車、機車、腳踏車停至停車格中，也期待社會對身心障礙各項權益的重視，建立友善無礙的社會。

花蓮縣府建設處交通科長張筱雲說明，花蓮身障停車格數原本都符合規定，因為農曆春節前後增設665個車位，使得身障車格占比略減，統計目前占比約1.8％，換算少了約2至3個，會持續收集地方意見，在合適位置設置身障停車格，並依據實際需求進行滾動式檢討。

張筱雲說，在市區重要道路都有劃設身障機車格，若身障朋友有停車位（機車）等需求，可向縣府反映，將會勘後視實際需求調整，也會加強宣導，呼籲民眾不要占用身障車格，將車位保留給身心障礙朋友。