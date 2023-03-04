世界最吸引人的50國人揭曉，其中印度排名第一，而美國則擊敗瑞典，奪得亞軍。
據《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，這項排名是由分析紅迪（Reddit）上數以千計有關具吸引力的國家貼文而來。任何貼文內有「吸引人」、「性感」、「美麗」、「英俊」、「動人」、「好看」、「漂亮」和「辣」等字眼的貼文都按國別被計入，並照貼文、評論和按讚數來計分。
在這項由泳裝品牌Pour Moi所做的研究調查中，日本人位居第4、加拿大人名列第5，而巴西人排第6，至於中國人則位居第16。
文章來源：The 50 most attractive nationalities revealed: India is No.1, USA comes second and Britain has the most handsome men (while AI images show 'beautiful people' in each country)
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