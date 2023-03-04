桃園市中壢區中央西路二段一間超商3日凌晨0時許爆發濺血衝突，35歲林姓男子與24歲羅姓男子在店內起口角，吵架過程中疑嗆出歧視話語，造成雙方糾紛愈演愈烈，最後扭打成一團，導致雙方均有挫傷與撕裂傷。警方表示，將通知2人到案說明，進一步釐清事發原因。

近日有民眾透過臉書指出，一對男性同性情侶，因在超商做出親密舉動，引起一旁民眾不滿，即爆發肢體衝突。林男也在社群網站寫下，第一次因為和同性伴侶在超商門口接吻，就被持刀砍傷，他相信自己沒有錯，感到相當失望。

不過據了解，當時羅男正在超商櫃檯前準備結帳，林男一行人接著走進店內，雙方疑似有低聲耳語後，羅男便說「你剛講什麼」，瞬間引爆口角，最後羅男疑似脫口罵出歧視話語，導致肢體衝突發生，雙方的朋友也在場不停勸架。

據悉，羅男掏出短刀欲自我防衛，扭打過程中使林男頭部挫傷與撕裂傷，須送醫縫針，而羅男同樣身上有挫傷與撕裂傷。相關照片與貼文昨晚在各社群網站瘋傳，引發網友熱議，不過由於雙方皆有動手，事發原因仍待警方進一步調查釐清。

中壢警方說明，興國派出所3月3日0時許，接獲民眾報案，稱於中壢區中央西路一帶有糾紛，立即派員到場瞭解，得知林男與羅男雙方疑因口角而生糾紛，進而有肢體衝突，雙方互有挫傷及撕裂傷，皆想向對方提告，警方將通知到案說明並依法偵辦。