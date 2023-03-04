南投立委補選早起現身投票 林明溱直喊緊張：不看開票過程

南投縣立委補選4日投票，前南投縣長林明溱上午回集集鎮投票時表示，昨晚選舉活結束，感覺心情很輕鬆，一覺到天亮，連作夢都沒有；由於此次補選規模猶如總統大選，大家都充滿激情，他預估投票率應該會不錯。

林明溱表示，希望選舉不要搞得烏煙瘴氣，讓下一代有不好的印象，而是要提政見爭取選民的支持，這點兩黨都要改進。

南投縣立委補選預定下午4點截止，隨即進行開票作業；林明溱表示，開票過程會緊張，所以他覺得不用去看，等到有消息他再去了解。