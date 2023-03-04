下周一（3月6日）「驚蟄」報到，氣溫將逐漸回暖，春雷乍響後萬物萌生，有三個生肖在驚蟄期間運勢也將回暖，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，屬龍者這段期間特別容易賺到錢或是因為婚姻關係給自己帶來財富，屬兔的人則要懂得把握這段期間可能有加薪的機會，屬羊的朋友，驚蟄期間則是貴人運特別好，容易有突出的表現。

邱彥龍老師分析，驚蟄的運氣會從3／6走到3／21，其中運勢最強的3個生肖，分別是：

▍第三名：生肖羊

生肖羊在驚蟄這段期間，正、偏財運都超級旺，工作上在貴人的幫助下，可得到良好的表現，並且需學會把功勞與人分享，才能避免不必要麻煩。海外旅行需留意意外和紛爭，保持警覺心，當有危險就提醒自己避開。

▍第二名：生肖兔

生肖兔在驚蟄這段期間，上班族加薪的機會，生意人則是財富波動會比較大，有時狂風暴雨，有時又乾旱無雨，不要給自己或別人太大壓力，保持愉快心情，多溝通與交流，就會有良好的收穫，同時之前的努力也將得到回報，但千萬不可著急，否則會把財神趕走，另外，需注意沒有節制的花費，最好三思後再進行，以免破財。

▍第一名：生肖龍

生肖龍在驚蟄這段期間，有賺大錢的機會，有可能因另一半或婚姻而致富，但水能載舟也能覆舟，同樣也可能有因錢財問題而離婚，建議克制脾氣與言語，一旦上火吵得不可開交時，記得要以和為貴冷靜面對，就能避免發生憾事。另外，這段期間容易有突如其來的花費或變動，但記住錢能解決的都不算大事，別放在心上過意不去。