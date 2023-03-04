肝癌是十大癌症發病率第4，死亡率排第2的癌症，如何防治頗受矚目。一名80多歲的婦人原有一顆3.5公分的肝腫瘤，因年事已高未做抗癌治療，半年後檢查婦人的肝腫瘤，竟縮小至1.8公分，婦人過程中未吃中藥也未接受抗癌治療，僅將地瓜葉燙熟後，加入1/4顆的洋蔥及1/4的蘋果，打成果菜汁，每天早晚各喝1次，之後幾個月未再喝此果菜汁，但腫瘤已完全消失。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《下班經濟學》頻道中表示，3年前一名80歲婦人有C型肝炎及肝硬化而就醫，檢查時發現肝臟有顆3.5公分的肝腫瘤，確診為肝癌。

他表示，家屬考慮婦人年事已高，決定不做任何抗癌治療，半年後婦人因急性腸胃炎掛急診，當時因嚴重腹瀉導致急性腎衰竭，經電腦斷層檢查發現，原來的肝臟腫瘤竟縮小為1.8公分。經詢問得知，婦人未做任何抗癌治療，也未吃中藥，只是將地瓜葉燙熟後，加上1/4顆洋蔥、蘋果打成果菜汁，每天早晚空腹飲用。

由於婦人已有腎衰竭等嚴重副作用，醫師當時曾建議家屬暫停飲用，沒想到過了數月，當婦人再次回診時，肝癌竟已完全消失，令他驚訝不已。該病患現今仍在持續追蹤中，至今肝癌並未復發。

錢政弘強調，他純粹分享個案，並非推薦果菜汁配方。他並提醒，要進行蔬果療法需先尋求醫師、營養師建議，了解自身體質是否合適，以免出現嚴重副作用。