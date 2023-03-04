飲食影響身體健康，腸胃科醫師分享一張早餐圖，盤子裡有滿滿的蛋白質，看似很豐盛，但卻暗藏許多陷阱，包括加工類食品、紅肉或動物性脂肪及糖等，因此現在門診常見小胖子或年輕的糖尿病、脂肪肝患者。

腸胃科醫師周莒光近日在臉書上分享1張圖說，大家一起來看這份早餐有啥問題，同時也可思考現在小孩未來出現肥胖、癌症或心血管疾病的風險。從照片中可見，一盤早餐裡面有著香腸、培根、雞塊、薯條、蔬菜和水煮蛋，旁邊還有一杯牛奶麥片。

周莒光表示，加工類肉品被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物品，可能增加肥胖與心血管疾病的風險，小時候久久才能吃一次的熱狗，如今隨處可見；此外高熱量的油炸食品本身就不健康，而且油炸物會產生不必要的化學反應，造成可能致癌的物質出現；而許多麥片含糖量太高，再搭配小孩愛喝的果汁，小孩的糖份攝取恐就過量。

周莒光指出，這份早餐蔬菜量太少了，雖有足夠的蛋白質，但動物性脂肪卻太多了；三大食物風險包括加工類食品、紅肉或動物性脂肪及糖，這份早餐全都中，年紀小小就暴露在這樣的飲食風險，讓門診常見許多小胖子或很年輕的糖尿與脂肪肝患者。

周莒光說，現在也有些研究指出，智力與學業表現和飲食有相關性，他個人也認為良好、健康均衡的飲食，會讓孩子的身體更健康，頭腦更清晰，因此為了下一代的身體健康著想，應該要好好管控飲食。