據中國人大網消息，明天周日（3月5日）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議將在人民大會堂舉行開幕會。

會議開始後，採訪本次會議的境內外記者可憑用戶名和密碼登錄大會新聞中心網頁中的記者服務專區，下載有關大會文件。

會議開始前（8：00-8：40）將舉行「代表通道」採訪活動，邀請部分全國人大代表接受採訪。開幕會結束後將舉行「部長通道」採訪活動，邀請部分列席會議的國務院有關部委負責人接受採訪。