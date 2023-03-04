香港男神陳偉霆過去認戀Angelababy、「阿Sa」蔡卓妍等女星，2021年大陸狗仔直擊他搭上超模何穗，兩人疑似同居並見過家長，但雙方都沒回應。近日，狗仔再爆料兩人已分手，何穗到北京沒到陳偉霆家，反倒跟好姊妹相聚，港媒進一步爆出女方想要結婚，要求想要黃曉明當年的豪奢婚禮，兩人意見不合便分手，對此傳聞，當事人則是一貫低調沒做回應。

陳偉霆近年人氣甚旺，曾以年收入1.2億（約4.6億台幣）打進富比士中國名人榜，過去他的緋聞女友不是女星就是巴西辣模，還傳出他跟迪麗熱巴曾秘密交往，陳偉霆並未承認。2020年他和超模劉雯一度傳出烏龍緋聞，女方工作人員否認後，隔年才爆出他的正牌女友並非劉雯而是另一名大陸超模何穗，狗仔拍到他搭司機所開的車去接何穗，兩人一起回到男方家，3天後才出門，關係不言而喻。

近日有狗仔直擊何穗已經沒跟陳偉霆見面，疑似分手。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

而擁有178公分高挑身材的何穗是大陸知名超模，過去傳出過秘婚，2015年她在微博曬出結婚證，但把男方照片蓋住，網友驚訝送上祝福，也有人質疑她是為了電影《何以笙簫默》宣傳，何穗當時回應：「比珍珠還真」，後來她不知何故刪文，受訪時澄清現在單身，有傳言指她曾秘婚富商，但她未曾說明。

據《攝影劉大錘》報導，陳偉霆和何穗近日傳出分手，何穗到北京不再去陳偉霆的家借住，改去住飯店，閒暇時間忙跟閨密聚會，和陳偉霆似乎成了拒絕往來戶。《東網》進一步報導，兩人分手主因疑跟對結婚沒共識有關，何穗希望辦當年像黃曉明、Angelababy的世紀婚禮，男方沒答應便分手，消息傳開，部分酸民認為女方配不上陳偉霆，還有人虧：「4億飯票跑了」。