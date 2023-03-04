新竹市長高虹安將在38婦女節當天，擔任「一日館長」，與女性朋友一起跳活力有氧。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為慶祝國際婦女節，響應聯合國「性別平等並增強婦女和女童權能」目標，新竹市政府將於38婦女節辦理2023新竹市婦女節慶祝活動，市長高虹安將擔任「一日館長」，與女性朋友一起跳活力有氧同時辦理女性講座、手作課程及烘焙課程，即起在婦女館官網接受線上報名。

高虹安表示，新竹市女性人口佔總市人口的50.6％，而市府團隊中的副市長、祕書長等三長及多位主管也是由女性來擔任，「女力」可以說是撐起新竹市的半邊天，為了慰勞竹市女性一整年的辛勞，今年婦女節活動將在3月8日於新竹市婦女館盛大登場，邀請女性市民朋友一起來同歡，歡慶38婦女節。

高虹安說，為了感謝所有女性為社會、家庭與工作的付出，以及在社會上各領域的貢獻，特別規畫婦女節活動，表達市府對女性身心健康、發展能力或是生育與養育下一代的支持。她也特別強調，在性別平權的時代，不論性別都應該一樣重視、一起努力，看重每個人，共創生活每一刻的幸福及美好。

社會處長李季縈指出，新竹市婦女館自2015年開館以來，入館人次已超過13萬8000人次，為市府推動女性福利的重要場域。設置婦女館盼提供女性朋友1個舒適、自在、安全、放鬆的環境，不但有辦理軟性的手作、烘焙、運動課程，也提供知性的性別平等、女性意識等講座。

另，為讓育有幼兒的女性朋友也能夠無後顧之憂的參與課程，享受屬於自己的時間，在課程期間有免費提供專業保母的臨托服務。除課程之外，婦女館更提供竹市女性朋友免費的心理諮商與法律諮詢，解決許多女性朋友在工作上、生活中面臨的法律議題，也適時提供婦女紓解心理壓力的管道，歡迎婦女多加利用。

社會處表示，今年婦女節活動以《愛自己，從「心」開始》為主題，3月8日當天規畫了不同的課程，包含紓壓芳療講座、療癒性植栽體驗、可口的中西式小點、活力有氧及拳擊健身體驗。

上午場次市府為友善職場，特邀請市府女性同仁參與，下午場次則開放給竹市女性市民報名，並為撫慰辛苦的女性朋友，不論是婦女館的老朋友或是新朋友，期待大家在婦女節當天都可至館內享受免費香醇咖啡茶飲，亦可搶先體驗婦女館課程活動，享受屬於自己的「心」時光。