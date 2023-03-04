國民黨台北市議員游淑慧。（圖／取自游淑慧臉書）

國民黨台北市議員游淑慧已表態要參選2024台北市港湖區立委，可望與「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜對戰。游回憶，13年前高第一屆當選台北市議員，當時她還在台北市政府服務，兩人就曾交手接觸，不料之後她們竟於港湖區議員選舉再度對壘，但不知2024年兩人是否再次交手？游更打趣表示，若她與高對決，那就是「真誠與OO的直球對決，OO開放填空」。

游淑慧昨（3）日在臉書發文表示，13年前高嘉瑜第一屆當選台北市議員，當時她在市政府服務，兩人就曾交手接觸。沒想到離開市府後，不知是命運的安排還是情感的糾結，她也投入港湖地區參選。

對此，游淑慧直言，2024年，她與已晉升立委的高嘉瑜會不會再次交手？結局到底是什麼，就讓大家繼續看下去。

不僅如此，游淑慧更意有所指稱，若她與高嘉瑜對決，那麼這場港湖之戰將是「真誠與OO的直球對決」，至於「OO」是什麼？她則開放網友們來填空。