據微信公眾號「中國駐美國大使館」消息，3月3日，中國駐美國使館領事僑務處發佈：

2023年1月8日，中國政府實施新型冠狀病毒感染乙類乙管後中外人員往來暫行措施，進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士赴華安排，中國駐美使館簽證申請量持續增加。使館已採取增加人手、優化受理流程、提高工作效率、動態調增預約號量等措施盡可能滿足申請人需求。

為更好滿足當前形勢下簽證申請需求，進一步優化服務，使館自即日起在每個工作日22：00發放預約號量的基礎上，於每個工作日10：00和15：00分別增加發放下一個工作日的預約號量，並根據需要延長證件大廳對外辦公時間。

如您沒有緊急或特殊事由必須近期赴華，建議避開當前簽證申請高峰，合理安排申請時間。原有效多年多次簽證恢復使用後，您仍可持用該簽證赴華。

如您因人道主義事由（包括奔喪及探望病危重親屬）需緊急赴華，可按照緊急人道事由領事證件申請「綠色通道」辦理須知有關流程辦理。

使館將不斷優化調整有關安排，提供更多簽證申請便利，感謝大家的理解和支持。