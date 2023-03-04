隨著年紀漸長，牙齒周邊組織也會變得較為脆弱，易有牙周病、蛀牙等問題，牙醫師建議，除了保持口腔清潔外，還可做叩齒運動、用力咬合、鼓腮漱口，可進促進牙周組織的血液循環，增強牙齒功能。其中，每天早晨和睡前可做上下牙間的叩擊動作，可增強牙周組織纖維的堅韌性，讓牙齒更堅固。

牙醫師蔡雅藍在其臉書粉專上表示，年紀漸長後，人罹患口腔問題的機率逐漸增加，她建議4種護牙方式。

1. 保持口腔清潔 ：每天早晚用溫水刷牙，三餐後用清水漱口，定期至醫院去除牙結石，以防止牙周炎的發生。

2. 叩齒運動 ：每天早晨和睡前做上下牙之間相互叩擊。開始時輕叩十幾下，之後慢慢增加叩擊次數和力量，增強牙周組織纖維的堅韌性，促進血液循環，使牙齒保持堅固。

3. 用力咬合：牙齒用力咬合，鍛鍊咀嚼肌，增強牙齒的功能。

4. 鼓腮漱口：每天做1~2次閉口鼓腮漱口動作，並將舌頭左右轉動，促進唾液分泌增多，而唾液有助牙齒健康。

蔡雅藍表示，上述4項為平常保護牙齒的方法，若民眾已做了上述動作，仍有牙周病等問題，務必要儘速找牙醫師治療。