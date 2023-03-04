疫情以來，造成公車乘車需求減少，公車大幅減班，導致公車駕駛員嚴重流失，台南市議員李啟維指出，近來民眾反映公車班次減少，台南是六都唯一沒捷運的城市，公車是唯一大眾運輸，連公車功能都不彰，將使交通雪上加霜。交通局指出，台南各公車業者司機缺額約1成，已向中央爭取薪資補貼，提升司機收入水準，以利業者聘雇司機，減少駕駛流失。

李啟維表示，近來接獲民眾反映客運公司可能聘請不到司機，在沒人駕駛公車前提下，乾脆減少班次，形同犧牲乘客權益，而且不只一人反映，類似問題層出不窮，希望交通局深入了解原因，避免因公車問題，賠了市府形象。

公車處長吳俁之指出，公車駕駛缺員是目前全國普遍狀況，主要與疫情期間人員流失、其他運輸產業消長有關。

他說，目前掌握全國各地缺員約 1成，台南市目前400餘輛車，缺員約30人，目前部份路線雖有減班，但力求保持尖峰運輸能量，並妥適調整離峰班距，不要造成民眾久候為原則。

他提到，黃偉哲市長配合月票方案宣布的公共運輸提升三大方向之一，即為「提升駕駛職業環境」，希望向中央爭取駕駛薪資補貼，提升司機收入水準，減少駕駛流失，才能提高公車司機整體服務的質量。