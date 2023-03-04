蘆洲警方日前在蘆洲民族路一帶巡邏時，發現有輛機車未裝後照鏡而上前盤查，結果意外發現後座的乘客竟身揹5條通緝，還在他身上發現1組二級安非他命吸食器，除了將他逮捕歸案外，也依毒品危害防制條例案移送偵辦。

據了解，36歲謝姓男子在2日下班後，晚間7時許由朋友騎機車載回住處，正當他們沿民族路往三重方向騎行時，因為機車沒裝後照鏡而遭警方攔查，但謝男在盤查時行跡鬼祟，果然被警方發現身揹通緝，隨即逮捕帶回所偵辦。

謝男聲稱自己都到外地工作，沒有居住在戶籍地，所以沒有收到法院通知，不知道自己變成通緝犯，不過警方將其帶返派出所查證身分時，發現他除了因竊盜遭苗栗地檢署發布通緝外，另外還因詐欺、侵占、竊盜等案遭桃園、嘉義以及台南各地司法機關發布通緝，可說是全台跑透透。

此外謝男身上還被警方查到1組二級毒品安非他命的吸食器，更是罪加一等，全案依通緝、毒品危害防制條例案移送偵辦，而騎車的謝男友人則告發交通違規。

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