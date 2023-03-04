大陸十四屆全國政協第一次會議今日下午開幕，預備會議3日下午在人民大會堂舉行。會議由十三屆全國政協主席汪洋主持，以舉手表決等方式，審議通過了會議主席團成員、主席團會議主持人、秘書長名單、會議議程和日程，以及提案審查委員會名單。主席團會議主持人由中央政治局常委王滬寧擔任。按慣例，王滬寧將接替汪洋出任十四屆全國政協主席。

會議後，王滬寧走上主席台向在座的2100多名十四屆全國政協委員鞠躬致意，同十三屆全國政協主席汪洋握手，並同在主席台就座的十三屆全國政協副主席一一握手。

汪洋在會議結束時發表講話。他表示，衷心祝願全國政協十四屆一次會議取得圓滿成功，衷心祝願新一屆全國政協在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

主席團隨後召開第一次會議，由王滬寧主持，審議通過主席團常務主席、各次全體會議執行主席和主持人、分組辦法和委員小組召集人等多個名單。

十四屆全國政協第一次會議共有13名常務主席，除了王滬寧外，還包括統戰部長石泰峰、副總理胡春華、人大常委會副委員長沈躍躍、國務委員王勇、最高人民法院院長周強，另外7人是十三屆政協副主席帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻及高雲龍。以上自石泰峰以降料將出任新一屆全國政協副主席。

此外，十四屆全國政協第一次會議主席團成員還有323名，當中包括國台辦前主任劉結一，以及現任主任宋濤。