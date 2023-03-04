KD from the top of the 🔑 pic.twitter.com/Ry8pFIHNC9 — Phoenix Suns (@Suns) March 4, 2023

杜蘭特融入新東家速度實在有夠驚人！才幫太陽打第2場比賽的杜蘭特，4日貢獻20分、9籃板、6助攻、1抄截與1火鍋的全能數據，搭配戴文布克轟下全場最高35分，攜手幫助太陽125比104輕鬆轟翻地主公牛，目前35勝29敗，繼續穩居西區第4位置。

杜蘭特首節變成輔佐角色，交給戴文布克、歐科吉兩人飆分，幫助太陽很快取得雙位數領先，但在次節，公牛也靠拉文、迪羅薩兩人追分，更在上半場結束前打出16比1猛攻，打完上半場，公牛反以64比60領先，拉文半場17分，太陽以布克、歐科吉各18分最高。

幸好太陽第3節靠著戴文布克單場進帳14分演出，很快就重新搶回領先優勢，搭配杜蘭特末節一開始領軍替補陣容逐漸拉開領先到雙位數，保羅也接連投進3顆三分球，打到最後1分31秒，太陽123比102大幅領先，比賽勝負早已提前底定。

太陽除了杜蘭特與戴文布克，前役得分掛蛋的歐科吉也有25分進帳，保羅貢獻11分、10助攻與6籃板，達米安李替補拿下10分；公牛以迪羅薩31分最高，拉文也有27分，武切維奇13分、9籃板，公牛目前29勝35敗，仍居東區第11的尷尬位置。