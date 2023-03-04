今年3月天象精采萬分，春分的黃道光、穀神星衝，加上肉眼可見「月掩金星」更是數十年來難得一見的奇景，都將接連登場。北市天文館表示，3月24日傍晚19時52分前後，即可見到「月掩金星」奇景，錯過好時機得等到2063年。

天文館指出，3月24日傍晚19時52分前後，各地發生時間約有數分鐘差異，台灣將可見到「月掩金星」奇景，明亮的金星在短短十餘秒內瞬間消失於眉月邊緣，如日食般神奇，但其實「月掩金星」發生頻率並不低，卻大多出現在白天而無法觀賞，或在黎明前而鮮為人見。

天文館說明，以過去百年來看，台灣出現多達28次月掩金星奇景，但發生在白天的就有22次，其他6次都在黎明前，其中包括1974年時可用肉眼觀察的月掩金星，像這次發生於日落後，大眾皆可目睹的機會，得回溯1895年，而下次則要等到40年後的2063年5月31日才可看見。

除了月掩金星外，太陽系中最早被發現、編號1號的小行星「穀神星」也將於3月21日「衝」，在此前後幾天的亮度達到最高，約7等，是尋找它的最佳時機，不過雖在雙筒望遠鏡可見範圍內，但因其附近類似亮度的恆星眾多而難以辨識，以簡易相機多日、短時間拍攝再比對星圖，更容易覓得其移動的身影。

天文館也說，3月21日也是「春分」，這天地球的晝夜幾乎等長，而每年春分前後一個月左右是觀賞「黃道光」的好時機，暮光後在西方天空呈三角形的白色光錐就是黃道光，由於它是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱光芒，必須到無光害的地方才比較容易看見。

此外，隨著時序來到春天，北市天文館的宇宙劇場將在周末晚間19時和19時30分舉辦2場免費的春季星空導覽，除了帶大家認識春天的星座外，也將介紹3月間奇特的天象，歡迎蒞館欣賞。