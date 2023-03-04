透過布料上不同的印花與織法工藝，三宅一生打造了一場極富炫目感的服裝大秀。（Issey Miyake提供）

Rhythm Check將收縮紗線特性帶進服裝結構中，另有一種思維上的黑洞氛圍。（Issey Miyake提供）

不同形態的剪裁與拼接，帶來饒富趣味的視覺效果。（Issey Miyake提供）

Square系列包款的搖曳姿態，為這項配件帶來更多風情。（Issey Miyake提供）

秀上出現的三宅皺摺，讓人回想過去品牌以一塊布改寫時裝界歷史情事。（Issey Miyake提供）

知名地理學家大衛哈維（David Harvey）在1989年的著作《後現代狀態》（The Condition of Postmodernity）中提出了著名的「時空壓縮」理論，意即因通訊與交通的便利與進展，我們對空間的感知愈來愈低，也讓我們對現身的影響力愈來愈龐大；同年，日本知名設計師三宅一生（Issey Miyake）發現了聚酯絲綢，這也是知名三宅皺摺的開始，如同時空壓縮一般，這種獨具魅力的皺摺表現形式發展出許多不同系列的美麗作品，讓三宅一生從一塊布開始，寫下時裝界許多美好麗景。

而今年品牌於巴黎Theatre Chatelet舉行2023秋冬大秀，主題名為「The Square and Beyond」，同樣以三宅一生品牌發源初始的一塊布概念，衍生出布料與人體間的無限發展。本季共打造出8大系列，分別為Canopy、Square Scheme、Rhythm Check、Counterpoint、Shaped、Rectilinear、Square One和Square系列，Canopy以菱形方式呼應了一塊方型布在身上的姿態，透過身體擴大布料空間，營造出獨特視覺感；Square Scheme則是以絹印正方型的形式於布料，並透過穿著讓方塊形態在身上產生變化；Rhythm Check同樣大玩方塊遊戲，但透過可收縮紗線的特性，將方塊「收進」布料之中，打造另一種視覺壓縮美感。而一塊布概念同樣展現在配件上，Square就展示了隨身包款如同被一塊布蓋著，但當使用者移動腳步時，搖曳的皺摺散射帶來極富美感的視覺效果。

「The Square and Beyond」忠實呈現了三宅一生創立品牌時打造的傳奇神話，如同太陽系中八大行星譜寫出各自的行星故事，充滿特色與無限可能。